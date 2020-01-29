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Вейналдум не впевнений, що влітку залишиться у Ліверпулі

09:59 977 Читать на русском
Вейналдум не впевнений, що влітку залишиться у Ліверпулі
Джорджініо Вейналдум / Getty Images

Майбутнє хавбека Ліверпуля Джорджініо Вейналдума у клубі залишається під питанням.

"Наразі важко сказати, чого я хочу. Все залежить і від бажань клубу та ситуації, яка може скластися влітку.

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Побачимо, як все відбудеться. Я почуваюся на Енфілді, наче вдома. Я просто зосереджуюсь на тому, щоб завершити цей сезон, наразі це єдине, про що я думаю", – наводить слова Вейналдума TalkSport.

Півзахисник збірної Нідерландів є одним з ключових гравців у центрі поля Ліверпуля. У сезоні 2019/20 він провів 29 матчів, в яких відзначився трьома голами. Контракт Вейналдума з "червоними" розрахований до літа 2021 року.

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