"Это особенная ночь и замечательный момент. Я очень счастлив, не знаю, что еще сказать. Конечно, я знал о рекорде, мы пытались создать голевые моменты, и это было нелегко, потому что Вест Хэм хорошо защищался. Было сложно в первом тайме, но потом моменты появились.

"Возможно, он забил бы больше": Гвардиола взял на себя ответственность за "низкую" результативность Холанда

Я разговаривал с Джеком Грилишем перед игрой, и он сказал, что хотел бы отдать голевую передачу, чтобы я забил рекордный гол. Это был идеальный удар, я не думал перебрасывать через голкипера, но появилась такая возможность, поэтому я сделал это. Приятно забить этот гол. Да, больно было, когда все, приветствуя, били меня по спине.

Я не думаю о том, чтобы побить вечный рекорд Дикси Дина (60 голов в 39-ти матчха сезона 1927/28, – прим.). Я посплю, проснусь завтра, а потом попробую помочь команде набрать три очка против Лидса. С их новым главным тренером (Сэмом Эллардайсом, – прим.) это будет непросто.

Я не могу больше думать об этих рекордах, иначе сойду с ума. Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю.

Обменял бы все свои голы на требл? Да! Это самое главное. Все знают, что это возможно, но мы не можем сейчас думать о финале Кубка Англии. Нам просто нужно думать о Лидсе. Теперь каждая из последних игр – это финал кубка", – цитирует Холанда ВВС.

Напомним, 22-летний форвард установил рекорд АПЛ по голам в сезоне, забив 35 мячей в 33-х матчах. Норвежец превзошел достижения Энди Коула и Алана Ширера (по 34 гола).

Манчестер Сити с рекордным голом Холанда разгромил Вест Хэм и обошел Арсенал на вершине АПЛ