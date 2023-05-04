"Це особлива ніч та чудовий момент. Я дуже щасливий, не знаю, що ще сказати. Звичайно, я знав про рекорд, ми намагалися створити гольові моменти, і це було нелегко, тому що Вест Хем добре захищався. Було складно у першому таймі, але потім моменти з'явилися.

"Можливо, він забив би більше": Гвардіола взяв на себе відповідальність за "низьку" результативність Холанда

Я розмовляв із Джеком Грілішем перед грою, і він сказав, що хотів би віддати гольову передачу, аби я забив рекордний гол. Це був ідеальний удар, я не думав перекидати через голкіпера, але з'явилась така можливість, тому я зробив це. Приємно забити цей гол. Так, боляче було, коли всі, вітаючи, били мене по спині.

Я не думаю про те, щоб побити вічний рекорд Діксі Діна (60 голів у 39-ти матчха сезону 1927/28, – прим.). Я посплю, прокинусь завтра, а потім спробую допомогти команді набрати три очки проти Лідса. З їхнім новим головним тренером (Семом Еллардайсом, – прим.) це буде непросто.

Я не можу більше думати про ці рекорди, інакше збожеволію. Я піду додому, пограю у відеоігри, поїм і потім посплю.

Чи обміняв би про всі свої голи на требл? Так! Це найголовніше. Усі знають, що це можливо, але ми не можемо зараз думати про фінал Кубка Англії. Нам просто потрібно думати про Лідс. Тепер кожна з останніх ігор – це фінал кубка", – цитує Холанда ВВС.

Нагадаємо, 22-річний форвард встановив рекорд АПЛ за голами у сезоні, забивши 35 м'ячів у 33-х матчах. Норвежець перевершив досягнення Енді Коула та Алана Ширера (по 34 голи).

Манчестер Сіті з рекордним голом Холанда розгромив Вест Хем і обійшов Арсенал на вершині АПЛ