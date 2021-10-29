Программу 10-го тура Бундеслиги открывал поединок в Зинсхайме между Хоффенхаймом и Гертой. В течение всего матча доминировали хозяева, а особенно успешным оказался первый тайм – за этот период им удалось провести несколько классных моментов и забить два гола. Уже на 19-й минуте счёт открыл Крамарич, который из пределов штрафной попал в левый нижний угол, а на 36-й Руди удачно сыграл на добивании после попадания Скова в штангу. 2:0!

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На перерыв команды отправились именно с этими цифрами на табло. Во втором тайме от берлинцев ожидался какой-то навал, однако ничего подобного не произошло – за 45 минут гости провели всего один неточный удар, а на 76-й минуте они ещё и в меньшинстве остались в результате грубого фола Бояты. Впрочем, и Хоффенхайм не форсировал события, не создав ни одного реально голевого момента. В итоге финальный свисток зафиксировал победу зинсхаймцев со счетом 2:0.

Хоффенхеайм, набрав 14 очков, поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. Герта, имея в активе всего 12 зачётных баллов, опустилась на одиннадцатую строчку.

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