Кубок Германии: дубль Азара спас Борусию Д, минимальная победа РБ Лейпциг, погром от Хоффенхайма, фиаско Шальке
Во вторник, 26 октября, прошли несколько встреч 1/16 Кубка Германии. Результаты узнайте в этой новости.
Кубок Германии, 1/16 финала
Бабельсберг – РБ Лейпциг – 0:1
Гол: Собослай, 45
Хоффенхайм – Хольштайн – 5:1
Голы: ван ден Берг, 3 (аг), Валь, 32 (аг), Стиллер, 59, Даббур, 72, Ларсен, 84 – Нойманн, 47
Мюнхен 1860 – Шальке – 1:0
Гол: Лекс, 5
Пройссен Мюнстер – Герта – 1:3
Голы: Детерс, 41 – Йоветич, 3, Бельфодиль, 79, Рихтер, 83
Боруссия Д – Ингольштадт – 2:0
Голы: Азар, 72, 82
Майнц – Арминия – 3:2
Голы: Буркгардт, 53, Осиниво, 59, Інгвартсен, 114 – Окугава, 2, Клос, 89
Нюрнберг – Гамбург – 1:1, по пенальти – 2:4
Голы: Думан, 59 – Дэвид, 45
Оснабрюк – Фрайбург – 2:2, по пенальти – 2:3
Голы: Гугганиг, 90+7, Клаас, 109 – Грифо, 33, Шлоттербек, 120
Хоффенхайму удалось разгромить Хольштайн. "Куклы" сумели отличиться во встрече трижды, но два гола были в собственные ворота. Герта же без особых проблем обыграла Пройссен Мюнстер.
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РБ Лейпциг в непростом поединке с Бабельсбергом прошел в 1/8 финала. Судьбу встречи решил элегантный мяч Доминика Собослая между ног киперу на последней минуте первого тайма. Шальке же потерпел поражение от Мюнхена 1860 года. Пропустив гол уже в самом дебюте, гельзенкирхенцы не смогли ничем ответить на протяжении всей встречи.
Боруссия Д принимала Ингольштадт. Хуммельс забил еще в первом тайме, но взятие ворот было отменено из-за фола в атаке. После перерыва Ингольштадт уже спасали не арбитры, а каркас и оборона. Однако одолеть защитные редуты дортмундцам удалось на 72 минуте – Торган Азар после паса Юлиана Брандта попал в полупустые ворота. Нерв в поединке ощущался, но бельгиец ровно через 10 минут снял все вопросы о победителе, оформив дубль. "Дмели" шагают дальше, одолев неуступчивого оппонента.
Арминия отличилась уже на второй минуте противостояния с Майнцом, но "карнавальщики" после перерыва перевернули игру, забив дважды в течение шести минут. Впрочем, не выдержали и пропустили в конце. Матч перешел в овертайм, где сильнее оказался Майнц.
Такая же участь постигла Гамбург и Нюрнберг, которые в основное время закончили голевой ничьей. Экстратаймы прошли без голов, а серию пенальти выиграл Гамбург. Оснабрюк спасся на 90+7 минуте матча с Фрайбургом. Поединок продолжился еще на 30 минут и в овертайме спасся уже Фрайбург. В послематчевой серии точнее были ребята Кристиана Штрайха.
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