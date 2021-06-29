Хавбек с опытом выступлений за Бундестим вернулся на ПреЗеро Арену, сообщает официальный сайт клуба.

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Руди подписал с "сине-белыми" 2-летний контракт. Последние два года он выступал за Хоффенхайм на правах аренды из Шальке. Руди стал свободным агентом после вылета "кобальтовых". 31-летний исполнитель защищал цвета Хоффенхайма в 2010-2017 гг. и до сих пор является клубным рекордсменом по количеству матчей в Бундеслиге.

В прошлом сезоне Себастиан Руди провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.

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