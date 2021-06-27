Монако арендовал на два года голкипера Баварии Александера Нюбеля, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

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Немецкий клуб оставил за собой право вернуть Нюбеля уже следующим летом. Зато Бавария снова подписала Свена Ульрайха на правах свободного агента, который прошлый сезон провел в Гамбурге. Свен уже находился в мюнхенском клубе (2015-2020 годы).

Напомним, основным голкипером у мюнхенцев является Мануэль Нойер, который защищает ворота Баварии с 2011 года.

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