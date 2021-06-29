Хавбек із досвідом виступів за Бундестім повернувся на ПреЗеро Арену, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Руді підписав із "синьо-білими" 2-річний контракт. Останні два роки він виступав за Хоффенхайм на правах оренди з Шальке. Руді став вільним агентом після вильоту "кобальтових". 31-річний виконавець захищав кольори Хоффенхайма в 2010-2017 рр. і досі є клубним рекордсменом за кількістю матчів у Бундеслізі.

У минулому сезоні Себастіан Руді провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 5 результативних передач.

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