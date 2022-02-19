В субботу в рамках 23-го тура чемпионата Германии состоялось пять поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 23-й тур

Арминия – Унион Берлин – 1:0

Гол: Окугава, 53

Аугсбург – Фрайбург – 1:2

Голы: Грегорич, 17 – Петерсен, 4, Шлоттербек, 27

Вольфсбург – Хоффенхайм – 1:2

Голы: Винн, 36 – Ларсен, 74, Крамарич, 78

Штутгарт – Бохум – 1:1

Голы: Кочап, 56 (аг.) – Лёвен, 90+3 (пен.)

Кельн – Айнтрахт – начало матча в 19:30

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Арминия довольно неожиданно обыграла Унион. Берлинцы уступили в предыдущих двух матчах, поэтому рассчитывали взять три очка в битве с аутсайдером. Хозяева, однако, могли выходить вперед уже в начале матча: Виммер пробил – Люте успел среагировать и перевел мяч сначала в штангу, а затем на угловой. В конце тайма Михель был первым на добивании, но головой пробил мимо левой стойки билефельдцев. Начало второго тайма ознаменовалось голом – Окугава ворвался в штрафную и вывел хозяев вперед. Отыграться берлинцам не хватило сил.

Фрайбург еще в первом тайме оформил выездную победу над Аугсбургом. Гости забили уже в начале матча, однако к середине тайма Грегорич мощным ударом восстановил статус-кво. "Фугеры" радовались недолго – через десять минут Фрайбург забил второй раз. В конце матча хозяева могли спасти ничью, но все тот же Грегорич головой направил мяч рядом с правой штангой.

Хоффенхайм оформил камбэк в поединке с Вольфсбургом. Пропустив в конце первого тайма, гости за четыре минуты забили дважды и сумели подняться в топ-4 Бундеслиги.

Штутгарт имел все шансы прервать свою 7-матчевую безвыигрышную серию в матче с Бохумом. Недавний обидчик Баварии в начале второго тайма забил в свои ворота и швабы уверенно шли к победе. Однако в добавленное время у аутсайдера не выдержали нервы и рурцы с пенальти спаслись от поражения.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ