У суботу в рамках 23-го туру чемпіонату Німеччини відбулось п'ять поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 23-й тур

Армінія – Уніон Берлін – 1:0

Гол: Окугава, 53

Аугсбург – Фрайбург – 1:2

Голи: Грегоріч, 17 – Петерсен, 4, Шлоттербек, 27

Вольфсбург – Хоффенхайм – 1:2

Голи: Вінн, 36 – Ларсен, 74, Крамаріч, 78

Штутгарт – Бохум – 1:1

Голи: Кочап, 56 (аг.) – Льовен, 90+3 (пен.)

Кельн – Айнтрахт – початок матчу о 19:30

Майнц вирвав перемогу над Байєром у перестрілці з п'ятьма голами – "карнавальники" оформили камбек з 1:2 за 4 хвилини

Армінія доволі несподівано переграла Уніон. Берлінці поступились у попередніх двох матчах, тож розраховували взяти три очки у битві з аутсайдером. Господарі, однак, могли виходити вперед вже на початку матчу: Віммер пробив – Люте встиг зреагувати і перевів м'яч спочатку у стійку, а потім на кутовий. Наприкінці тайму Міхель був першим на добиванні, але головою пробив повз ліву стійку білефельдців. Початок другого тайму ознаменувався голом – Окугава увірвався у штрафний майданчик і вивів господарів вперед. Відігратись берлінцям не вистачило сил.

Фрайбург ще у першому таймі оформив виїзну перемогу над Аугсбургом. Гості забили вже на початку матчу, однак до середини тайму Грегоріч потужним ударом відновив статус-кво. "Фугери" раділи недовго – за десять хвилин Фрайбург забив вдруге. Наприкінці матчу господарі могли врятувати нічию, але все той же Грегоріч головою спрямував м'яч поруч з правою стійкою.

Хоффенхайм оформив камбек у поєдинку з Вольфсбургом. Пропустивши наприкінці першого тайму, гості протягом чотирьох хвилин забили двічі і зуміли піднятись у топ-4 Бундесліги

Штутгарт мав усі шанси перервати свою 7-матчеву безвиграшну серію у матчі з Бохумом. Нещодавній кривдник Баварії на початку другого тайму забив у свої ворота і шваби впевнено йшли до перемоги. Однак у доданий час в аутсайдера не витримали нерви і рурці з пенальті врятувались від поразки.

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