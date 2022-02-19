Программу 23-го тура в чемпионате Германии открывала встреча в Майнце между одноименной командой и Байером. Леверкузенцы были очевидными фаворитами – и на 35-й минуте они подтвердили свой статус, открыв счёт. Героем стал Шик, эффектным дальним ударом вколотивший свой 20-й гол в сезоне. Больше в топ-лигах пока забил только Левандовски.

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Байера, но на старте второго Майнц чуть не перевернул игру. Хозяева отыгрались на 57-й минуте усилиями Кариколя, а на 60-й Онисиво забил второй гол в ворота гостей – впрочем, его не засчитали из-за офсайда. "Фармацевты" наказали соперника за наглость на 74-й минуте вбеганием Диаби в штрафную с пасом под удар Аларио в ближний угол. Без шансов для голкипера. 1:2.

Казалось, что это конец. Через несколько минут Аларио мог и дубль оформить, однако его выстрел с левого края штрафной парировал Центнер. В отчаянии тренер Майнца – Бо Свенссон – провёл тройную замену, бросив в бой Бургцорга, Боэтиуса и Ингвартсена. И это сработало!

На 84-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря шикарному выстрелу с лёту в исполнении Боэтиуса, а на 88-й Майнц забил третий гол! Штеггер, вышедший на замену несколько раньше, ворвался в штрафную и отдал не очень удачный поперечный пас, после которого началась суета – в ней первым разобрался Ингвартсен. Его мощный удар поставил точку в матче. 3:2 в пользу подопечных Бо Свенссона.

Таким образом, Майнц набрал 34 очка, держась на седьмой позиции в турнирной таблице. Байер остается третьим, имея в активе 41 балл.

Гвардиола против Конте, Малиновский и Ко жаждут мести, дерби Боруссий – топ-матчи уикенда