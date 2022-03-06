"Козлы" на своем поле уступили соседу по турнирной таблице – Хоффе. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

В воскресенье в 25-м туре чемпионата Германии должно было состоятся два матча. Однако поединок между Майнцом и дортмундской Боруссией был перенесен на среду, 16 марта, из-за вспышки коронавируса у хозяев (19 положительных тестов).

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Так что болельщикам пришлось наслаждаться дуэлью Кельна и Хоффенхайма. Первый опасный момент возник лишь в середине тайма, когда Бебу пытался замкнуть навес в штрафную – мяч после его удара головой просвистел над перекладиной. Ут в ответ пробил впритирку с левой стойкой. Незадолго до перерыва все тот же Бебу вышел один на один с Марвином Швебом, но переиграть кипера не сумел.

После отдыха Модест вывел Кельн вперед, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Через две минуты Хоффе ответил голом: Пош в прыжке замкнул сферу головой в нижний угол. Андерссон и дважды Модест в конце матча имели шансы спасти ничью, но не хватало точности.

Как следствие, победа Хоффехайма принесла подопечным Себастьяна Хёнесса 43 очка и подняла на четвертую строчку турнирной таблицы. Кёльн с 36 пунктами остался восьмым.

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