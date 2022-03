В этот день украинцы ждали трё вещей: очередную победу над оккупантом, ремонт Запорожской АЭС и матч Арминия – Аусбург. Поединок между 14-й и 15-й командами Бундеслиги имел очень важное значение, ведь обе рисковали провалиться в зону вылета по итогам тура. В таких условиях можно было рассчитывать на безумную голевую перестрелку с драмой на последних минутах.

Встреча началась с акции в поддержку Украины:

The Bundesliga stands in solidarity with Ukraine, and wholeheartedly condemn any acts of war. #StandWithUkraine



All those who wish to, can donate towards our efforts to support Ukraine here: https://t.co/Pv8bnKvYBr pic.twitter.com/LvldTpyief