Арминия в рамках премьерного матча 25-го тура Бундеслиги потерпела поражение от Аугсбурга (0:1), серьёзно навредив своим перспективам в борьбе за выживание. Отчёт читайте на "Футбол 24".

В этот день украинцы ждали трё вещей: очередную победу над оккупантом, ремонт Запорожской АЭС и матч Арминия – Аусбург. Поединок между 14-й и 15-й командами Бундеслиги имел очень важное значение, ведь обе рисковали провалиться в зону вылета по итогам тура. В таких условиях можно было рассчитывать на безумную голевую перестрелку с драмой на последних минутах.

Встреча началась с акции в поддержку Украины:

The Bundesliga stands in solidarity with Ukraine, and wholeheartedly condemn any acts of war. #StandWithUkraine



All those who wish to, can donate towards our efforts to support Ukraine here: https://t.co/Pv8bnKvYBr pic.twitter.com/LvldTpyief — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 4, 2022

Впрочем, данный перформанс стал самым лучшим событием в матче. В первом тайме футболисты голов не забивали, да и моментов возникало мало, а второй оказался ещё менее зрелищным. Аусбург выглядел немного острее – за что и был вознагражден голом Калиджури на 50-й минуте. Именно этот гол и решил судьбу встречи. Гости отпраздновали минимальную победу.

Таким образом, Аугсбург набрал 26 очков, поднявшись на 14 позицию в турнирной таблице Бундеслиги и оторвавшись от зоны переходных матчей на 3 зачётных балла. Кроме того, команда прервала 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Арминия с 25 пунктами опустилась на 15 место.

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