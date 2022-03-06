"Цапи" на власному полі поступились сусіду по турнірній таблиці – Хоффе. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

У неділю у 25-му турі чемпіонату Німеччини мало відбутись два матчі. Однак поєдинок між Майнцом та дортмундською Борусією було перенесено на середу, 16 березня, через спалах коронавірусу у господарів (19 позитивних тестів).

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Тож уболівальником довелось насолоджуватись дуеллю Кельна та Хоффенхайма. Перший небезпечний момент виник лише в середині тайму, коли Бебу намагався замкнути навіс у штрафний майданчик – м'яч після його удару головою просвистів над поперечиною. Ут у відповідь пробив впритирку з лівою стійкою. Незадовго до перерви все той же Бебу вийшов сам на сам з Марвіном Швебе, але переграти кіпера не зумів.

Після відпочинку Модест вивів Кельн вперед, але взяття воріт скасували через офсайд. За дві хвилини Хоффе відповів голом: Пош у стрибку замкнув сферу головою у нижній кут. Андерссон та двічі Модест наприкінці матчу мали шанси врятувати бодай нічию, але бракувало точності.

Як наслідок, перемога Хоффехайма принесла підопічним Себастьяна Хьонесса 43 очки і підняла на четверту сходинку турнірної таблиці. Кельн з 36-ма пунктами залишився восьмим.

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