Германия. Бундеслига, 25 тур

Бавария – Байер – 1:1

Голы: Зюле, 18 – Мюллер, 36 (аг)

Вольфсбург – Унион – 1:0

Гол: Авонийи, 25 (аг)

РБ Лейпциг – Фрайбург – 1:1

Голы: Анхелиньо, 90 – Демировиич, 38

Бохум – Гройтер Фюрт – 2:1

Голы: Ляйч, 35, Лосилья, 71 – Белла-Котчап, 64 (аг)

Герта – Айнтрахт – 1:4

Голы: Зельке, 61 – Кнауфф, 17, Тута, 48, Линдстрём, 56, Борре, 63

Бундеслига продолжает поддерживать Украину в войне с Россией. Бавария выставила угловые флажки в виде флага Украины, фаны РБ Лейпциг вывесили сине-желтые баннеры, а Вольфсбург в центральном круге и на футболках (вместо лого Фольксвагена) нарисовал знак мира.

В главном матче немецкого уик-энда Бавария принимала Байер. Мюнхенцы, конечно, больше атаковали, но лучшие моменты создавали гости. Бавария открыла счет после углового – Зюле добил после хаоса. Байер сравнял также после стандарта, когда Мюллер срезал мяч в свои ворота.

У Леверкузена было еще несколько хороших шансов до перерыва, но забить гости не сумели. Во втором тайме команды не реализовали ни одного момента и разошлись ничьей. Бавария осталась лидером с 9 очками гандикапа, а Байер идет третьим.

Герта продолжает падение. "Big City Club" набрал 2 очка за 8 матчей после зимней паузы. Сегодня берлинцы получили разгром от Айнтрахта, даря голы после ужасающих ошибок. Франкфурт забил три, затем один пропустил, но закрепил преимущество четвёртым. Герта в зоне вылета, Айнтрахт – в середине таблицы.

Лейпциг, набравший ход под руководством Доменико Тедеско, едва спасся против прямого конкурента. РБ минимально проигрывал Фрайбургу, но на последней минуте Анхелиньо сравнял счет. Лейпциг не выпал из топ-4 Бундеслиги. Безнадежный Гройтер Фюрт остается на последнем месте после поражения от Бохума. Вольфсбург благодаря автоголу обыграл Унион и комфортно оторвался от опасной зоны.

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