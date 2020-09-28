Хоффенхайм – Бавария - 4:1 – видео голов и обзор матча
00:50 - Читати українською
Хоффенхайм неожиданно победил Баварию в 2-м туре Бундеслиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
16’ Эрмин Бичакчич
24’ Мунас Даббур
77’ Андрей Крамарич
90+2’ Андрей Крамарич
Йозуа Киммих 36’
16’ Эрмин Бичакчич
24’ Мунас Даббур
36’ Йозуа Киммих
77’ Андрей Крамарич
90+2’ Андрей Крамарич
Бавария приехала в гости к Хоффенхайму. Подопечные Флика откровенно удивили своей игрой, ведь уже к перерыву проигрывали 1:2.
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Во втором тайме ситуация не улучшилась, а наоборот – существенно ухудшилась. Мюнхенцы не могли никак сравнять счет. Хоффенхайм в то время забил еще дважды и завершил поединок с высоко поднятой головой. 1:4 – это первое за более чем 9 месяцев поражение Баварии.
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