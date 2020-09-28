Бавария приехала в гости к Хоффенхайму. Подопечные Флика откровенно удивили своей игрой, ведь уже к перерыву проигрывали 1:2.

Бавария сенсационно влетела Хоффенхайму – племянник Хёнесса нанёс первое поражение за 9 месяцев

Во втором тайме ситуация не улучшилась, а наоборот – существенно ухудшилась. Мюнхенцы не могли никак сравнять счет. Хоффенхайм в то время забил еще дважды и завершил поединок с высоко поднятой головой. 1:4 – это первое за более чем 9 месяцев поражение Баварии.