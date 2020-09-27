Чемпионат Германии 2020/21, 2-й тур

Хоффенхайм – Бавария – 4:1

Голы: Бичакчич, 16 Даббур, 26, Крамарич, 77, 90+2 (пен) – Киммих, 36

Фрайбург – Вольфсбург – начало в 19:00

Бавария после поединка за Суперкубок УЕФА провела небольшую ротацию, на матч против Хоффенхайма оставив вне основы Левандовски и Горецку. Казалось, что в Зинсхайме чемпион одержит спокойную победу, однако к 24-й минуте "рекордмайстер" горел со счётом 0:2 – сначала Бичакчич замкнул подачу с углового, а затем Гейгер перебросил Нойера при выходе один на один. На 36-й Бавария проснулась, отквитав один гол благодаря шедевральному выстрела Киммиха с дистанции, но в компенсированное время мюнхенцы могли пропустить в третий раз – это Крамарич накрутил Боатенга на левом краю штрафной и пробил в ближнюю девятку, однако Нойер перевёл мяч в перекладину.

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После перерыва Бавария и Хоффенхайм обменялись моментами Даббура (пробил в Нойера и над воротами) и Зиркзее (попал в перекладину). На 57-й минуте Ганс-Дитер Флик бросил в бой Левандовски и Горецку, но в середине второго тайма команды обходились без остроты. Тишину нарушил Крамарич, который на 77-й минуте получил передачу от Бебу и с правого края штрафной пробил в дальний угол – 3:1! В ответ Мюнхен ничего интересного не организовал, а на 90-й минуте проход Бебу сквозь трёх защитников завершился фолом со стороны Нойера и пенальти в ворота "красных". Крамарич уверенно его реализовал – 4:1!

Это был последний гол во встрече, который зафиксировал первое за 9 месяцев поражение Баварии. Примечательно, что победа Хоффенхайма была одержана под руководством племянника Уле Хёнесса – Себастьяна.

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