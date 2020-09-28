Хоффенхайм – Баварія – 4:1 – відео голів та огляд матчу
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Хоффенхайм несподівано переміг Баварію у 2-му турі Бундесліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
16’ Ермін Бічакчіч
24’ Мунас Даббур
77’ Андрей Крамаріч
90+2’ Андрей Крамаріч
Йозуа Кімміх 36’
16’ Ермін Бічакчіч
24’ Мунас Даббур
36’ Йозуа Кімміх
77’ Андрей Крамаріч
90+2’ Андрей Крамаріч
Баварія приїхала в гості до Хоффенхайма. Підопічні Фліка відверто здивували своєю грою, адже вже до перерви програвали 1:2.
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У другому таймі ситуація не покращилась, а навпаки – суттєво погіршилась. Мюнхенці не могли ніяк зрівняти рахунок. Хоффенхайм в той час забив ще двічі та завершив поєдинок з високо піднятою головою. 1:4 – це перша за понад 9 місяців поразка Баварії.
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