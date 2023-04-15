– Ничья сегодня это более положительный или отрицательный результат?

– Была равная игра, имели моменты как мы, так и соперник. Смотря в турнирную таблицу, мы стремимся одержать победу. Мы недавно с Александрией сыграли вничью, знали, как играет соперник, в том матче было много голов. Сегодняшний результат закономерен.

– Команда давно не побеждала, не давит ли психологически это на игроков?

– Немножко есть, но работаем над этим, общаемся с ними. Работаем на тренировках над реализацией и стремимся добывать победы. Еще девять матчей впереди, мы хотим остаться в УПЛ и будем бороться за это. Хотим ежедневно улучшать уровень нашей игры.

"Война идет, б**дь, а ты спрятался, сидишь, су*а": Вернидуб жестко наехал на арбитра после поражения Кривбасса от Миная

– Мы четыре матча не можем забить соперникам...

– Мы над этим работаем на тренировках, особенно над завершением атак. Мы все хотим забитых мячей, подсказываем нашим молодым игрокам, чтобы, наконец, их прорвало, и забивали в играх.

– Сегодня была довольно эмоциональная игра, страсти бушевали...

– Я говорил, что никогда не буду очень ругать арбитров. Этого арбитра я знаю очень давно. Есть такие моменты, которые нужно прекратить. Он ходит пешком в центре поля, ничего не делает, не пытается приблизиться к моменту, а только стоит в центре и свистит. Мне кажется, ему пора уже заканчивать карьеру арбитра. Он решил меня удалить за то, что я ему сказал: "что ты ходишь пешком". Обиделся и удалил меня. Арбитр не поспевает за игрой, не видит моменты. Возможно, пора ему сказать "спасибо" футболу, – цитирует Эдмара пресс-служба Металлиста 1925.

Удаление Эдмара и шестая ничья Ротаня – Александрия не сумела победить Металлист 1925