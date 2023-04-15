– Нічия сьогодні це більше позитивний чи негативний результат?

– Була рівна гра, мали моменти як ми так і суперник. Дивлячись у турнірну таблицю, ми прагнемо здобути перемогу. Ми нещодавно з Олександрією зіграли внічию, знали як грає суперник, у тому матчі було багато голів. Сьогоднішній результат закономірний.

– Команда давно не перемагала, чи не давить психологічно це на гравців?

– Трошки є, але працюємо над цим, спілкуємося з ними. Працюємо на тренуваннях над реалізацією і прагнемо здобувати перемоги. Ще дев'ять матчів попереду, ми хочемо залишитись в УПЛ і будемо боротися за це. Хочемо щоденно покращувати рівень нашої гри.

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– Ми чотири матчі не можемо забити суперникам...

– Ми над цим працюємо на тренуваннях, особливо над завершенням атак. Ми всі хочемо забитих м'ячів, підказуємо нашим молодим гравцям, щоб нарешті їх прорвало, і забивали у іграх.

– Сьогодні була досить емоційна гра, пристрасті вирували...

– Я казав, що ніколи не буду дуже сварити арбітрів. Цього арбітра я знаю дуже давно. Є такі моменти, які треба припинити. Він ходить пішки у центрі поля, нічого не робить, не намагається наблизитись до моменту, а лише стоїть у центрі і свистить. Мені здається, йому вже пора закінчувати кар'єру арбітра. Він вирішив мене вилучити за те, що я йому сказав: "що ти ходиш пішки". Образився і вилучив мене. Арбітр не встигає за грою, не бачить моменти. Можливо, настав йому час сказати "дякую" футболу, – цитує Едмара прес-служба Металіста 1925.

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