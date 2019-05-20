"Хочу завершить карьеру в Мадриде", – Кроос прокомментировал продление контракта с Реалом

Полузащитник Реала Тони Кроос ответил на вопросы журналистов после подписания нового соглашения со "сливочными".

"Это особенный день для меня, у меня было много успехов в Мадриде, и я уверен, что мы завоюем еще больше трофеев в ближайшие годы.

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У нас с клубом особые отношения. С первого моего дня здесь у меня бесконечное доверие к клубу, а Реал доверяет мне, поэтому мы пойдем вместе к новым вершинам.

Я не расскажу, о чем мы общаемся с Зиданом, но если бы тренер не хотел меня здесь видеть, то сейчас я бы не стоял на этом месте.

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Я надеюсь, что это мой последний долгосрочный контракт, идея заключается в том, чтобы закончить свою карьеру в Реале после окончания текущего соглашения", – цитирует Крооса Marca.