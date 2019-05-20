toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Кроос официально продлил контракт с Реалом

20 мая 11:30 166 Читати українською
Кроос официально продлил контракт с Реалом
Тони Кроос / ESPN

Хавбек Реала Тони Кроос однозначно останется в мадридском клубе.

Мадридский Реал и хавбек команды Тони Кроос согласовали новый контракт, который рассчитан до конца июня 2023-го года, сообщает официальный сайт "сливочных".

Реал готов продать Модрича и осуществить самый дорогой трансфер в истории

Также отмечается, что сегодня, 20 мая, немецкий полузащитник проведет пресс-конференцию на Сантьяго Бернабеу. Напомним, Кроос перешел в Реал из Баварии летом 2014-го года.

К слову, в текущем сезоне в активе центрального полузащитника 43 матча за мадридский клуб во всех турнирах, где Кроос забил гол и отдал 6 результативных передач.

Реал – Бетіс: Мадрид ганьбиться під смішок своїх зірок, Бейл принижений, Навас і легендарний суддя емоційно прощаються

blog_ava
У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт
09:12
388
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Главное Тони Кроос Тони Кроос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
    Італія — 08:49302 Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
4
час
:
16
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук