Кроос официально продлил контракт с Реалом

Хавбек Реала Тони Кроос однозначно останется в мадридском клубе.

Мадридский Реал и хавбек команды Тони Кроос согласовали новый контракт, который рассчитан до конца июня 2023-го года, сообщает официальный сайт "сливочных".

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Также отмечается, что сегодня, 20 мая, немецкий полузащитник проведет пресс-конференцию на Сантьяго Бернабеу. Напомним, Кроос перешел в Реал из Баварии летом 2014-го года.

К слову, в текущем сезоне в активе центрального полузащитника 43 матча за мадридский клуб во всех турнирах, где Кроос забил гол и отдал 6 результативных передач.

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