"Хочу завершити кар'єру в Мадриді", – Кроос прокоментував продовження контракту з Реалом

Півзахисник Реала Тоні Кроос відповів на питання журналістів після підписання нової угоди з "вершковими".

"Це дуже особливий день для мене, у мене було багато успіхів в Мадриді, і я впевнений, що ми здобудемо ще більше трофеїв у найближчи роки.

Кроос офіційно продовжив контракт з Реалом

У нас з клубом особливі стосунки. З першого мого дня тут я маю нескінченну довіру до клубу, натомість Реал має довіру до мене, тому ми підемо разом до нових вершин.

Я не розповім, про що ми спілкуємось з Зіданом, але якби тренер не хотів мене тут бачити, то зараз я би не стояв на цьому місці.

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Я сподіваюсь, що це мій останній довгостроковий контракт, ідея полягає у тому, аби закінчити свою кар'єру в Реалі після закінчення поточної угоди", – цитує Крооса Marca.