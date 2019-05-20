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Реал готов продать Модрича и осуществить самый дорогой трансфер в истории

20 мая 11:14 1967 Читати українською
Реал готов продать Модрича и осуществить самый дорогой трансфер в истории
Модрич может покинуть Реал

Мадридский Реал собирается шокировать футбольный мир двумя неожиданными трансферами.

Испанские СМИ уже давно анонсируют серьезные кадровые пертурбации в лагере "сливочных", однако до сегодняшнего дня никто даже предположить не мог, что Флорентино Перес решится продать действующего обладателя "Золотого мяча". Лука Модрич может покинуть Мадрид уже этим летом, информирует авторитетный журналист Жозе Педрерол в программе El Chiringuito.

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Реал продаст 33-летнего хорвата, если получит хорошее предложение по его трансферу.

Интересно, что решение относительно Модричи было принято после неожиданного заявления Килиана Мбаппе, который намекнул на свой уход с ПСЖ.

Marca считает, что французский вундеркинд сделал первый шаг к трансферу в Реал. Королевский клуб может подписать 20-летнего форварда за рекордные в истории футбола 280 млн евро. Напомним, что приобретение Неймара из Барселоны в 2017 году обошлось Парижу в 222 млн евро.

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