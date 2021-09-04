Защитник Динамо Владимир Костевич рассказал, как переходил во львовскую команду и какие задачи ставит перед собой.

"Рад вернуться во Львов. Давно не был в своем родном городе. Здесь многое изменилось. Мой переход в Рух состоялся очень быстро.

Динамо отпустило Костевича в Рух

Встретились с Леонидом Кучуком и Игорем Дедышиным и договорились, что поможем друг другу. Знаю, что команда и клуб прогрессируют. У "желто-черных" амбициозные планы, замечательная Академия и интересный проект.

Мой футбольный путь начинался именно в Рухе. В 6-7 классах я учился в школе имени Мирона Маркевича в Винниках.

Задачи? Я не играл в течение последнего года, а это в футболе очень большой промежуток времени. Хочу вернуться на поле, снова заявить о себе и напомнить всем, на что я способен", – цитирует Костевича официальный сайт Руха.

Напомним, защитник Динамо перешел в Рух на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего года.

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