Захисник Динамо Володимир Костевич розповів, як переходив у львівську команду і які завдання ставить перед собою.

"Радий повернутися до Львова. Давно не був у своєму рідному місті. Тут багато що змінилось. Мій перехід у Рух відбувся дуже швидко.

Динамо відпустило Костевича в Рух

Зустрілись з Леонідом Кучуком та Ігорем Дедишиним та домовились, що допоможемо один одному. Знаю, що команда і клуб прогресують. У "жовто-чорних" амбітні плани, чудова Академія і цікавий проект.

Мій футбольний шлях починався саме з Руху. У 6-7 класах я навчався у школі імені Мирона Маркевича у Винниках.

Завдання? Я не грав упродовж останнього року, а це у футболі дуже великий проміжок часу. Хочу повернутись на поле, знову заявити про себе та нагадати усім, на що я здатний", – цитує Костевича офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, оборонець Динамо перейшов у Рух на правах оренди, яка розрахована до кінця поточного року.

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