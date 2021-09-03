"Желто-черные" объявили о переходе Костевича на правах аренды на своем официальном сайте.

Динамо не подпишет одноклубника Яремчука, – СМИ

Левый защитник подписал контракт со львовянами до конца 2021 года и будет выступать под 14 номером. За свою карьеру Владимир успел поиграть в составе Карпат, польского Леха, а с лета 2020 года является игроком Динамо.

К слову, защитник не сыграл ни одного матча в составе киевлян после своего перехода.

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