Динамо отпустило Костевича в Рух
22:21 - Читати українською
Защитник Динамо Владимир Костевич проведет следующие 4 месяца в составе львовского Руха.
"Желто-черные" объявили о переходе Костевича на правах аренды на своем официальном сайте.
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Левый защитник подписал контракт со львовянами до конца 2021 года и будет выступать под 14 номером. За свою карьеру Владимир успел поиграть в составе Карпат, польского Леха, а с лета 2020 года является игроком Динамо.
К слову, защитник не сыграл ни одного матча в составе киевлян после своего перехода.
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