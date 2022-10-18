Гаттузо продолжает жесткое воспитание игроков Валенсии: "Мне плевать на твои извинения, забудь это слово"
Главный тренер Валенсии Дженнаро Гаттузо зажигает в разговорах с испанской прессой.
На этот раз итальянец рассказал о воспитательной беседе с голкипером Гиорги Мамардашвили, который допустил ошибку в матче против Эльче (2:2).
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"Он сказал мне, что очень жалеет, извинялся. Но мне плевать на твои извинения, никаких эмоций. Раньше ты много раз спасал нас, поэтому тренер и вся команда тебе доверяют. Забудь это слово", – приводит слова Гаттузо Marca.
Добавим, что сейчас Валенсия идет на 8-й строчке Примеры, имея в своем активе 14 очков после 9 туров.
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