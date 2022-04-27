"Хочу, щоб туди прийшли наші війська": Караваєв чекає визволення батьків з-під окупації
09:27 - Читать на русском
Захисник Динамо Олександр Караваєв сподівається, що ЗСУ найближчим часом проженуть окупантів з його рідної Херсонщини.
"Я родом з Херсона, народився там, там зараз мої батьки. Поки все добре.
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Чекаємо, щоб окупація пройшла, щоб туди прийшли наші війська, визволили наших громадян, які там зараз. Я дуже переживаю, кожен день зідзвонююсь, хочу, щоб якомога швидше настав мир", – сказав Караває у коментарі Zorya Londonsk.
Нагадаємо, окупанти на початку травня готуються провести у Херсонській області псевдореферендум.
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