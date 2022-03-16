"Не имеет значения, что я чувствую. Прежде всего я беспокоюсь о моей жене и нашей няне, которая здесь, и о моем папе и всех других, кто нуждается в моей помощи. Это моя обязанность.

Тесть Хочолавы погиб, защищая Украину от российских захватчиков

Мне это помогает, потому что я должен сохранять спокойствие и стараться сделать как можно больше . Сейчас с каждым днем ​​становится хуже. Весь город, где родилась и выросла моя жена, полностью опустошен. Сейчас погибают невинные люди.

Стараюсь подбодрить свою семью, это моя главная задача. То, что пережили мои друзья и семья за последние недели, было катастрофическим. Они жили в убежищах и боялись не дожить до следующего дня. Они живут в страхе. Мое послание им – они должны выстоять, потому что Украина победит, а россия уже проиграла", – цитирует Хочолаву официальный сайт Копенгагена.

Напомним, Хочолава в УПЛ выступал за Черноморец и Шахтер. Его сестра и родители живут в Украине. В 2020 году Давид женился на украинке Юлии Сидоренко. Ее отец 7 марта погиб в боях с русскими оккупантами, защищая родину.

Россия напала на Украину: Луческу таки осудил оккупанта и требует более жестких санкций для россиян, помощь Реала (LIVE)