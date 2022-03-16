"Не має значення, що я відчуваю. Насамперед піклуюся про мою дружину і нашу няню, яка тут, і про мого тата та всіх інших, хто потребує моєї допомоги. Це мій обов’язок.

Тесть Хочолави загинув, захищаючи Україну від російських загарбників

Мені це допомагає, бо я повинен зберігати спокій і намагатися зробити якомога більше. Зараз з кожним днем ​​стає гірше. Усе місто, де народилася і виросла моя дружина, повністю спустошене. Зараз гине багато невинних людей.

Намагаюся підбадьорити свою родину, це моє головне завдання. Те, що пережили мої друзі та родина за останні тижні, було катастрофічним. Вони жили у сховищах і боялися не дожити до наступного дня. Вони живуть у страху. Моє послання їм – вони повинні вистояти, бо Україна переможе, а Росія вже програла", – цитує Хочолаву офіційний сайт Копенгагена.

Нагадаємо, Хочолава в УПЛ виступав за Чорноморець та Шахтар. Його сестра та батьки мешкають в Україні. У 2020 році Давид одружився з українкою Юлією Сидоренко. Її батько 7 березня загинув у боях з російськими окупантами, захищаючи батьківщину.

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