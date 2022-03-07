Тесть Хочолавы погиб, защищая Украину от российских захватчиков
20:14 - Читати українською
Тесть грузинского защитника Копенгагена Давида Хочолавы отдал жизнь за Украину.
Отец Юлии Сидоренко, жены футболиста, погиб, защищая нашу землю от российской армии, сообщает пресс-служба Копенгагена.
Хочолава: Моя семья вместе с ВСУ защищают нашу землю
Из-за потери клуб дал небольшой отпуск Давиду, чтобы он позаботился о своей семье. Датчане выразили надежду, что скоро в Украине наступит мир, а также осудили войну, развязанную Путиным.
К слову, Хочолава женился на украинке Юлии Сидоренко в 2020 году, еще когда был игроком донецкого Шахтера. До этого Давид играл за Черноморец и ряд грузинских коллективов.
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