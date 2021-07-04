Грузин близок к подписанию контракта с Копенгагеном, информирует журналист Лаша Кокиашвили.

Шахтер подписал форварда итальянского клуба, – СМИ

Хочолаву также связывали с Генком, однако повторить путь Руслана Малиновського ему не удастся. В прошлом сезоне защитник провел за Шахтер всего 12 матчей, результативными действиями не отличался. Приход Марлона окончательно ставил крест на перспективах экс-игрока Черноморца.

Добавим, что Копенгаген является бронзовым призером чемпионата Дании и в новой кампании будет выступать в Лиге конференций.

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