Грузин близький до підписання контракту з Копенгагеном, інформує журналіст Лаша Кокіашвілі.

Шахтар підписав форварда італійського клубу, – ЗМІ

Хочолаву також пов'язували з Генком, однак повторити шлях Руслана Маліновського йому не вдасться. У минулому сезоні оборонець провів за Шахтар лише 12 матчів, результативними діями не відзначався. Прихід Марлона остаточно ставив хрест на перспективах екс-гравця Чорноморця.

Додамо, що Копенгаген є бронзовим призером чемпіонату Данії і в новій кампанії виступатиме в Лізі конференцій.

Стати новим Тьягу Сілвою – Марлон пішов із Барселони, прислухався до Балотеллі й вирішить головну проблему Шахтаря