Хочолава зробив вибір між двома європейськими клубами – захисник Шахтаря не повторить шлях Маліновського
Центрбек Шахтаря Давид Хочолава визначився з пріоритетами щодо наступного етапу своєї кар'єри.
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Хочолаву також пов'язували з Генком, однак повторити шлях Руслана Маліновського йому не вдасться. У минулому сезоні оборонець провів за Шахтар лише 12 матчів, результативними діями не відзначався. Прихід Марлона остаточно ставив хрест на перспективах екс-гравця Чорноморця.
Додамо, що Копенгаген є бронзовим призером чемпіонату Данії і в новій кампанії виступатиме в Лізі конференцій.
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