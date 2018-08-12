Хочолава: Провели почти идеальный второй тайм

Защитник Шахтера Давид Хочолава поделился впечатлениями после победы над Ворсклой в матче 4-го тура чемпионата Украины.

"Начали очень тяжело: много обрезок, ненужных потерь, медленно играли, уступали в единоборствах. Но после перерыва все собрались и провели почти идеальный второй тайм. Понимали, что надо исправить ситуацию, и сделали все для победы.

Шахтер – Ворскла – 4:1 – видео голов и обзор матча

Мой гол? Хорошо, что у нас есть такие мастера, как Алан и Марлос: они в зону отдают передачу, а ты уже вриваешся. Девяносто процентов этого гола – заслуга Алана Патрика.

Ошибки у всех бывают. Просто когда вратарь ошибается – это очень хорошо видно. Это свойственно и вратарям, и защитникам. Это не критично", – цитирует Хочолаву официальный сайт Шахтера.