Хочолава оценил готовность Шахтера к возобновлению сезона УПЛ

Защитник Шахтера Давид Хочолава утверждает, что карантин не повлиял на физические кондиции донецкого клуба.

"Наверное, надо будет еще поработать с мячом и подтянуть тактику, но физически чувствую себя хорошо.

УПЛ вернется в запланированные сроки: рестарт с хитом Шахтер – Динамо

Все хоть и находились дома на изоляции, но тренировались вместе онлайн. После ослабления карантина стали немного бегать и пытались поддерживать форму. Сейчас акцент больше будем делать именно на тактику и на работу с мячом. Физически команда готова.

Хочется уже поскорее чемпионат начать, продолжить Лигу Европы и продвинуться там как можно дальше", – цитирует Хочолаву официальный сайт "горняков".

После 23-х туров УПЛ Шахтер лидирует, опережая Зарю и Динамо на 13 очков. В последнем спарринге донецкий клуб одолел Минай (4:1).

Шахтер – Рух: приличный уровень "горняков", неудержимый Соломон и жуткое падение Матвиенко