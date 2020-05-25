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Хочолава оценил готовность Шахтера к возобновлению сезона УПЛ

17:31 8 Читати українською
Хочолава оценил готовность Шахтера к возобновлению сезона УПЛ
Луиш Каштру и Давид Хочолава / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Давид Хочолава утверждает, что карантин не повлиял на физические кондиции донецкого клуба.

Товарищеские матчи
Шахтер
4
4 : 1
1
Рух
11:00 24:05:2020
завершено
 

"Наверное, надо будет еще поработать с мячом и подтянуть тактику, но физически чувствую себя хорошо.

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Все хоть и находились дома на изоляции, но тренировались вместе онлайн. После ослабления карантина стали немного бегать и пытались поддерживать форму. Сейчас акцент больше будем делать именно на тактику и на работу с мячом. Физически команда готова.

Хочется уже поскорее чемпионат начать, продолжить Лигу Европы и продвинуться там как можно дальше", – цитирует Хочолаву официальный сайт "горняков".

После 23-х туров УПЛ Шахтер лидирует, опережая Зарю и Динамо на 13 очков. В последнем спарринге донецкий клуб одолел Минай (4:1).

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Шахтер Шахтер УПЛ Шахтер - Рух Давид Хочолава Давид Хочолава
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