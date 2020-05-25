УПЛ вернется в запланированные сроки: рестарт с хитом Шахтер – Динамо

Украинские болельщики уже меньше чем через неделю смогут наслаждаться матчами отечественного чемпионата.

На встрече представителей УАФ и МОЗ было принято решение вернуться к розыгрышу УПЛ уже с 30 мая, сообщили в программе Футбол news.

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Ранее была информация, что возобновление чемпионата Украины может состояться на неделю позже запланированной даты.

Напомним, в 24-м туре фанатов ожидает украинское Классическое – Шахтер против Динамо. Киевляне расположились на третьей строчке, отставая от "горняков" на 13 очков.

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