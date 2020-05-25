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Хочолава оцінив готовність Шахтаря до відновлення сезону УПЛ

17:31 23 Читать на русском
Хочолава оцінив готовність Шахтаря до відновлення сезону УПЛ
Луїш Каштру та Давид Хочолава / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Давид Хочолава переконує, що карантин не вплинув на фізичні кондиції донецького клубу.

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завершено
 

"Напевно, треба буде ще попрацювати з м'ячем і підтягнути тактику, але фізично відчуваю себе добре.

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Всі хоч і перебували вдома на ізоляції, але тренувалися разом онлайн. Після послаблення карантину стали трохи бігати і намагалися підтримувати форму. Зараз акцент більше будемо робити саме на тактику і на роботу з м'ячем. Фізично команда готова.

Хочеться вже якомога швидше чемпіонат почати, продовжити Лігу Європи і просунутися там якомога далі", – цитує Хочолаву офіційний сайт "гірників".

Після 23-х турів УПЛ Шахтар лідирує, випереджаючи Зорю та Динамо на 13 очок. В останньому спарингу донецький клуб здолав Минай (4:1).

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Теги
Шахтар Шахтар УПЛ Шахтар - Рух Давид Хочолава Давид Хочолава
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