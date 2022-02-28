Мораес не остался в Киеве – форвард сборной Украины выехал в Румынию, несмотря на запрет
10:38 - Читати українською
Нападающий Шахтера Жуниор Мораес не остался дома вместе с другими украинцами.
Румынская федерация футбола приняла на своей территории группу из 42 человек, состоящую из легионеров Динамо и Шахтера, а также их семей.
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Среди беженцев также оказался и форвард Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес. Стоит отметить, что с 2019 года Жуниор является гражданином Украины, а по закону нынешнего военного времени, мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено покидать страну. Похоже, Мораес оставил себе на всякий случай свой бразильский паспорт.
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