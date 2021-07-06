Сегодня, 6 июля, защитник Шахтера Давид Хочолава официально перешел в Копенгаген.

Хочолава стал игроком Копенгагена

Накануне грузинский легионер тепло попрощался с партнерами по команде, которые сейчас находятся на сборах в Австрии. Давид обнимался с одноклубниками и тренерами и даже ручкался с работниками клубного телеканала. На выходе с тренировочного поля игроки Шахтера устроили бывшему партнеру настоящие овации.

Напомним, Хочолава подписал с Копенгагеном контракт сроком на 4 года.

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