Хочолава эмоционально попрощался с Шахтером, удостоившись оваций от одноклубников
11:08 - Читати українською
Защитник "горняков" Давид Хочолава перевернул очередную страницу своей клубной биографии.
Сегодня, 6 июля, защитник Шахтера Давид Хочолава официально перешел в Копенгаген.
Хочолава стал игроком Копенгагена
Накануне грузинский легионер тепло попрощался с партнерами по команде, которые сейчас находятся на сборах в Австрии. Давид обнимался с одноклубниками и тренерами и даже ручкался с работниками клубного телеканала. На выходе с тренировочного поля игроки Шахтера устроили бывшему партнеру настоящие овации.
Напомним, Хочолава подписал с Копенгагеном контракт сроком на 4 года.
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