Уже бывший легионер Шахтера Давид Хочолава попробует себя в чемпионате Дании.

Защитник Давид Хочолава покинул Шахтер и перешел в Копенгаген, сообщает официальный сайт датской команды.

Первый после ван Бастена – Траоре начинал карьеру босиком, вошел в историю Аякса и станет ударной силой Шахтера

28-летний футболист подписал контракт с новым клубом на 4 года. Стоимость трансфера не сообщается, однако по информации СМИ "горняки" получат за своего игрока 2 млн евро сразу + 2 млн евро бонусами.

Напомним, Хочолава перешел в Шахтер в июле 2017 года в статусе свободного агента из одесского Черноморца. В "футболке" оранжево-черных "он трижды становился чемпионом УПЛ (2018, 2019, 2020), дважды – обладателем Кубка Украины (2018, 2019) и один раз – Суперкубка страны (2017).

Добавим, что Копенгаген является бронзовым призером чемпионата Дании и в новой кампании будет выступать в Лиге конференций.

Шахтер – Тюркгюджю: победа на последних минутах, возвращение сборников и первые проблески работы Де Дзерби