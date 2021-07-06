Хочолава емоційно попрощався з Шахтарем, удостоївшись овацій від одноклубників
11:08 - Читать на русском
Оборонець "гірників" Давид Хочолава перегорнув чергову сторінку у своїй клубній біографії.
Сьогодні, 6 липня, захисник Шахтаря Давид Хочолава офіційно перейшов у Копенгаген.
Хочолава став гравцем Копенгагена
Напередодні грузинський легіонер тепло попрощався з партнерами по команді, які зараз перебувають на зборах в Австрії. Давид обіймався з одноклубниками та тренерами і навіть ручкався з працівниками клубного телеканалу. На виході з тренувального поля гравці Шахтаря влаштували колишньому партнеру справжні овації.
Нагадаємо, Хочолава підписав з Копенгагеном контракт терміном на 4 роки.
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