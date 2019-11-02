Хобленко – лучший игрок Динамо Брест в октябре

Украинский форвард отметили болельщики лидера чемпионата Беларуси.

По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком октября в составе Динамо Брест признан Алексей Хобленко, информирует официальный твиттер белорусского клуба. 25-летний нападающий в октябре забил два гола в трех матчах. Всего в его активе 8 голов и 2 результативные передачи в 24 матчах.

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Напомним, после 26 туров Динамо Брест возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси, опережая БАТЭ на 6 очков.

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