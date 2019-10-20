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Милевский, Нойок и Хобленко помогли Динамо Б осуществить камбэк и удержать преимущество над БАТЭ

22:07 49 Читати українською
Милевский, Нойок и Хобленко помогли Динамо Б осуществить камбэк и удержать преимущество над БАТЭ
Радость игроков Динамо Б / Сайт клуба

Брестское Динамо столкнулось с определенными проблемами в матче 25 тура чемпионата Беларуси против Слуцка.

Чемпионат Беларуси, 25 тур

Динамо Б – Слуцк – 3:2

Голы: Кривец, 79, Кисляк, 90, Хобленко, 90+4 – Дудик, 14, Семенов, 90+7

Милевский и Нойок вышли в основе лидера белорусского чемпионата, однако первый тайм закончился для них провалом – украинский нападающий Артем Дудик вывел Слуцк вперед, а хозяева не смогли ответить.

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Гости долго сдерживали атаки динамовцев, но все же пропустили от Кривца. На последней минуте основного времени Кисляк вывел фаворита вперед, а еще один украинец в составе Динамо Алексей Хобленко закрепил преимущество после своего выхода на замену. Как оказалось, третий гол точно не был лишним для команды из Бреста, ведь Семенов сократил отставание. Впрочем, этого оказалось мало – 2:3.

Впереди еще пять туров чемпионата Беларуси – Динамо опережает БАТЭ на семь очков, но у борисовцев один матч в запасе.

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