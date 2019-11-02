Хобленко – найкращий гравець Динамо Брест у жовтні

Українського форварда відзначили вболівальники лідера чемпіонату Білорусі.

За підсумком голосування вболівальників, найкращим гравцем жовтня у складі Динамо Брест визнаний Олексій Хобленко, інформує офіційний твіттер білоруського клубу. 25-річний нападник у жовтні забив два голи в трьох матчах. Всього в його активі 8 голів і 2 результативні передачі в 24 матчах.

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Нагадаємо, після 26 турів Динамо Брест очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, випереджаючи БАТЕ на 6 очок.

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