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Хобленко – найкращий гравець Динамо Брест у жовтні

10:37 76 Читать на русском
Хобленко – найкращий гравець Динамо Брест у жовтні
Олексій Хобленко / ФК Динамо Брест

Українського форварда відзначили вболівальники лідера чемпіонату Білорусі.

За підсумком голосування вболівальників, найкращим гравцем жовтня у складі Динамо Брест визнаний Олексій Хобленко, інформує офіційний твіттер білоруського клубу. 25-річний нападник у жовтні забив два голи в трьох матчах. Всього в його активі 8 голів і 2 результативні передачі в 24 матчах.

Мілевський, Нойок і Хобленко допомогли Динамо Б здійснити камбек та втримати перевагу над БАТЕ

Нагадаємо, після 26 турів Динамо Брест очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, випереджаючи БАТЕ на 6 очок.

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Олексій Хобленко Олексій Хобленко Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном Світ Білорусь
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