"Слушайте, всегда все хорошо. Что может быть не так? Все будет всегда хорошо.

Игроки Десны обратились в КДК УАФ из-за задолженности по зарплате, – СМИ

Если вдруг возникают вопросы, посмотрите статистику всех остальных клубов. Бывают какие-то временные промежутки... Пишите: "Десна будет жить, все будет хорошо". Больше комментариев не даю", – заявил функционер в разговоре с FanDay.

Напомним, накануне появилась информация об обращении игроков Десны в компетентные органы УАФ относительно несвоевременных выплат. Ранее наставник северян Александр Рябоконь подтвердил задержку зарплат футболистов.

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