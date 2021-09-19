"На даний момент заборгованість Десни переді мною становить чотири місяці. Нагадаю, що команду я покинув наприкінці 2020 року. У січні 2021-го мій юрист відправив лист Десні щодо заборгованості. Жодної реакції не надійшло. У березні ми подали заяву в Палату з вирішення спорів, але поки результатів немає.

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У чернігівському клубі все заперечують і кажуть, що ніякого боргу немає. Окрім мене у судові інстанції зверталися й інші футболісти, але прізвищ називати не буду. Звертались і ті, хто вже покинув клуб, але Десна заперечує борги тих, хто звернувся до Палати.

Гравці Десни кажуть, що останню зарплату отримували півроку тому. Винен клуб і тренерському штабу. Мою справу розглядатимуть на найближчих засіданнях на початку жовтня, але коли приймуть рішення, поки незрозуміло", – сказав Хльобас у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Хльобас виступав за Десну з липня 2018-го по січень 2021-го. Нині 27-річний форвард захищає кольори казахського Ордабаси.

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