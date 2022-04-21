Лондонский клуб уже долгое время выставлен на продажу. Приобщиться к его приобретению стремятся легенды Формулы-1 и тенниса.

Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс стали инвесторами в заявке на покупку Челси от бывшего владельца Ливерпуля Мартина Бротона, передает Sky Sports .

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Если "пенсионеры" будут проданы именно Бротону, то совладельцами клуба станут семикратный чемпион Формулы-1 и триумфатор 23-х турниров Большого шлема. И Хэмилтон, и Уильямс предоставили по 10 миллионов фунтов консорциуму, борющемуся за приобретение Челси.

Кстати, в планы экс-владельца Ливерпуля входят немедленные инвестиции для улучшения состава, инфраструктуры, женской команды и академии. Также он хочет сохранить на должностях руководителей Брюса Бака и Марину Грановскую.

Кроме Бротона, Челси стремятся приобрести еще два кандидата: Тодд Боэли (совладелец Лос-Анджелес Доджерс) и Стивен Пальюк (один из владельцев Атланты и акционер Бостон Селтикс).