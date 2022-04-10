Роман Абрамович не оставляет надежд остаться в футболе даже после вынужденного "извлечения" Челси.

Российскому олигарху было предложено приобрести акции Валенсии. Об этом сообщает Plaza Deportiva со ссылкой на бывшего вице-президента "летучих мышей" Мигеля Зорио, который также планирует принять участие в торгах.

Санкции работают: Абрамович выбыл из списка самых богатых владельцев спортивных клубов от Forbes

Нынешний владелец Валенсии Питер Лим давно утратил интерес к клубу и только накапливает долги. Публично он опровергает все слухи о продаже, но в кулуарах распространяется другая информация с ценником в 250 млн евро за левантийцев. Якобы Лим тайком ищет богатого покупателя и вышел на Абрамовича. Соратник Путина вскоре должен передать Челси другому владельцу, но сохраняет амбиции остаться в большом футболе.

Добавим, что сейчас Валенсия идет в середине таблицы Примеры (9 место) без надежд на еврокубки, но и без риска вылета.

Реал в столичном дерби уверенно победил Хетафе