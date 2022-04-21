Лондонський клуб вже тривалий час виставлений на продаж. Долучитись до його придбання прагнуть легенди Формули-1 та тенісу.

Люїс Хемілтон та Серена Вільямс стали інвесторами у заявці на купівлю Челсі від колишнього власника Ліверпуля Мартіна Бротона, інформує Sky Sports.

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Якщо "пенсіонери" будуть продані саме Бротону, то співвласниками клубу також стануть семикратний чемпіон Формули-1 та тріумфаторка 23-х турнірів Великого шлему. І Хемілтон, і Вільямс надали по 10 мільйонів фунтів консорціуму, який бореться за придбання Челсі.

До слова, у плани екс-власника Ліверпуля входять негайні інвестиції для покращення складу, інфраструктури, жіночої команди та академії. Також він хоче зберегти на посадах керівників Брюса Бака та Марину Грановську.

Окрім Бротона, Челсі прагнуть придбати ще два кандидати: Тодд Боелі (співвласник Лос-Анджелес Доджерс) та Стівень Пальюк (один з власників Аталанти й акціонер Бостон Селтікс).

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